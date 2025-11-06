Пятница, 7 ноября, 2025
7.8 C
Рязань
Происшествия

В Рязани во время конфликта мужчина повалил на асфальт таксистку с игрушечным пистолетом 

Алексей Самохин
Фото: телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

Странная история произошла вечером 6 ноября в микрорайоне Канищево города Рязани. Там на улице Интернациональной произошёл конфликт между двумя водителями. Об этом, ссылаясь на подписчиков, сообщил телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

По словам очевидцев, началось всё с того, что мужчина не давал проехать или развернуться женщине-таксистке. Дама вышла из салона и достала, как она утверждает, игрушечный пистолет своего ребёнка. В ответ на это, мужчина повалил её на асфальт. После оба участника инцидента начали вызывать полицию. 

Официальная информация об инциденте не поступала. 

