Губернатор Павел Малков: Вдвое превысили в регионе показатели профобучения сотрудников предприятий в рамках нацпроекта «Кадры»

В регионе вдвое превысили показатель профобучения. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал на заседании правительства региона в ходе обсуждения работы по реализации задач национального проекта «Кадры», касающихся профобучения и дополнительного профессионального обучения работников предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса.

Губернатор отметил, что на эти цели Рязанский регион получает федеральную поддержку и поручил профильным министерствам дополнительно проинформировать предприятия региона о такой мере поддержки.

– Благодаря реализации национальных проектов у нас есть огромные возможности по всем сферам и направлениям работы. Стараемся максимально их использовать, – сказал Павел Малков. – Переобучение по нацпроекту «Кадры» дает сотрудникам предприятий новые компетенции и дальнейшее развитие по карьерной траектории. В этом году мы вдвое превысили установленный для региона показатель по количеству работников предприятий, которые прошли профобучение. В следующем году обязательно продолжим эту работу.

По словам и.о. министра труда и соцзащиты населения Рязанской области Андрея Кричинского, в этом году участниками программы стали 25 организаций, перечень которых определен Минпромторгом РФ. На ее реализацию направлено 13 млн рублей. На сегодняшний день обучение уже завершили 400 человек, к концу года их количество достигнет 570. Целевой показатель для региона перевыполнен почти в два раза. Мера поддержки позволяет готовить сотрудников и работников по компетенциям, необходимым конкретным предприятиям.