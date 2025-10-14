Смотрел в глаза и смеялся. В Новосибирской области жених жестоко убил невесту

В Новосибирской области арестовали предполагаемого убийцу пропавшей месяц назад 19-летней девушки, им оказался ее жених, пишет « КП ».

Она пропала в ночь с 8 на 9 сентября в селе Заречное Тогучинского района. По версии следствия, невеста поругалась с 21-летним Азатом, он семь раз ударил ее ножом-бабочкой. При этом молодой человек выдавал себя за свидетеля и говорил, что всего лишь проводил ее до магазина.

«В итоге он ее зарезал — семь ножевых ранений. Он смотрел мне в глаза и улыбался, говорил, что ничего не делал, что все хорошо было и смеялся», — отметила мать убитой.

Следователи уточнили, что обвиняемый забросал тело ветками и растительностью, а также избавился от орудия преступления.

Азата арестовали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.