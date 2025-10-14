Пятница, 17 октября, 2025
6.3 C
Рязань
Новости России

Доктор Мясников назвал смертельную ошибку при приеме лекарств

Никита Рязанцев

Употребление несочетаемых лекарств может нанести тяжелый ущерб здоровью вплоть до летального исхода, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

По его словам, грамотному специалисту не свойственно прописывать сразу много препаратов. Он привел личный пример, когда работал в Институте кардиологии и делал обходы. У одного из пациентов оказалось 16 назначений.

«Я давал их ординатору, говорил: «Так, разберись с лечением, потом придешь мне покажешь». Человек не может пить 16 таблеток, ну не может», — подчеркнул Мясников.

Он призвал россиян изучать взаимодействие таблеток и консультироваться с лечащим врачом.

Самые читаемые материалы

Новости России

Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Друзья Сергея и Ирины надеются, что рано или поздно правда откроется. Они верят, что Усольцевы живы.
Новости России

SHOT: Крупнейшая сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в 2026 году

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Изначально она была американской
Религия

Священники объяснили, что делать с вещами покойника

Как лучше поступить с одеждой, которая осталась после смерти человека.
Интересное

Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен

Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.
Общество

Власти рассказали, возобновят ли в Рязани производство мороженого

Соответствующее заявление было опубликовано в официальных аккаунтах губернатора Павла Малкова в четверг, 16 октября.

Последние новости

Мошенники создали фейковую группу рязанского Минспорта

В ней размещена неизвестная ссылка, по которой призывают переходить пользователей.

Обыски прошли у фигурантов дела об убийстве футболиста Ерошевича в Щелково

Ранее Следственный комитет сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК «Русская община» в подмосковном Щелково.

Российские войска атаковали военный аэродром в Кривом Роге с натовскими самолетами

Также под удар попал крупный железнодорожный узел, где располагались несколько ангаров и складов с вооружением.

В Рязанском дворце детского творчества сделали ремонт к 90-летию

Приведены в порядок помещения, закуплено новое оборудование.

В образовательных учреждениях Рязани ремонтируют стадионы и спортплощадки

Благоустройство проводится по программе местных инициатив.

Угрозу атаки беспилотников отменили в Рязани утром

Предупреждение о возможном налёте действовало всю ночь.

В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА

Жителей региона просят быть осторожными.

Москвич погиб при атаке дрона в Белгородской области

По словам Гладкова, трагический инцидент случился ещё 13 октября в селе Дорогощь Грайворонского округа. Установить личность погибшего удалось только сейчас.

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области 

Смертельное ранение Зуев получил при ударе беспилотника ВСУ. Его коллега Юрий Войткевич тяжело ранен. 

Следком возбудил дело по факту исчезновения подростка из Лобни в Подмосковье

В Лобне уже четвёртые сутки разыскивают 14-летнего мальчика. Накануне исчезновения родители узнали, что он увлёкся зацепингом, и наказали его.

Трамп сообщил, что договорился о личной встрече с Путиным 

Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным, назвав его «очень продуктивным». 

Модель из Белоруссии пропала в Азии, ее могли продать на органы

История с исчезновением 26-летней белоруски Веры Кравцовой, бывшей участницы местного шоу «Голос», быстро облетела СМИ и всколыхнула интернет.

Старец Илий перед смертью назвал три условия победы России

Ушел тихо, как гаснущая свеча: последние напутствия старца Илия о судьбе России

В Рязани выявили несуществующее предприятие, выпускавшее дезинфицирующие средства

Рязани обнаружено «предприятие-призрак», занимавшееся оборотом дезинфицирующего средства.

Рязанский ЗАГС начал прием заявлений на бракосочетание 31 декабря

Рязанский Дворец торжеств объявил о старте записи на регистрацию брака в последний день года.