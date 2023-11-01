Среда, 1 ноября, 2023
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2 и 3 ноября жителей Южного ждет отключение электричества

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Фото: Pxhere

На шести улицах поселка Южный два дня подряд будут отключать электроэнергию.

Причиной отключений станет ремонт наружного освещения, сообщает мэрия Рязани.

2 и 3 ноября с 9:00 до 16:00 света не будет по следующим адресам:

улица Гайдара, дома с №1 по №8, с №10 по №33, с №35 по №64; улица Мусорского, дома с №1 по №30, с №33 по №47, с №49 по №65; улица Корнилова, дома с №1 по №18, с №20 по №23, №25, с №27 по №64; улица Ушакова, дома с №1 по №32, №32а, с №34 по №64; улица Нахимова, дома с №2 по №28, с №34 по №64 и на улице Щорса.

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