16-летний парень пострадал во время пожара в Касимовском округе

Во время пожара в Касимовском округе пострадал молодой человек 2009 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании хозпостройки в деревне Поповка поступило 29 мая в 09:45. В тушении принимали участие 6 человек, 3 единицы техники.

Огнём повреждена хозяйственная постройка на площади 60 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.