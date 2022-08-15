15-летняя девушка на мопеде спровоцировала ДТП в Клепиковском районе

Инцидент произошёл 13 августа в 13:50 в Верещугино на 423-ем километре трассы «Золотое кольцо России».

15-летняя жительница Тумы, управляя мопедом Vento без номеров, не справилась с управлением и столкнулась с попутным Hyundai Getz. Подробности происшествия рассказал издательству «Пресса» официальный представитель Госавтоинспекции в Клепиковском районе Дмитрий Цыганов.

Сама водитель мопеда была травмирована и обращалась за помощью в Клепиковскую районную больницу.

Отвечать за передачу транспортного средства дочери придётся её отцу. По протоколу об административном правонарушении ему грозит штраф в 30 тысяч рублей.