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Четверг, 14 октября, 2021
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15-летнего рязанского подростка могли убить во время проведения культового обряда

7info7

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13 октября найдено тело пропавшего под Рязанью пропавшего 15-летнего подростка. Следственное управление СК РФ по Рязанской области обнародовало подробности произошедшего.

Труп парня обнаружили в ходе следственных действий в лесополосе у деревни Земенки Рязанского района. Тело с признаками насильственной смерти было завалено мусором.

Следователями установлено, что к исчезновению и гибели ребёнка причастны бывший отчим 1969 года рождения и его сожительница, жительница Московской области 1992 года рождения. Женщина является мастером спорта по ачери-биатлону. По версии следствия, смерть ребёнка наступила в ходе совершения культового обряда.

Подозреваемые в совершении преступления задержаны. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия в отношении них. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения под стражу.

Назначена судмедэкспертиза. Уточняется мотив и условия, в которых было совершено убийство. Расследование уголовного дела продолжается.

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