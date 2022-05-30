14-летний мотоциклист пострадал в ДТП на парковке ТРЦ «М5 Молл» в Рязани

В воскресном ДТП на парковке рязанского ТРЦ «М5 Молл» пострадал 14-летний мотоциклист, сообщает YA62.ru.

Портал, ссылаясь на источник в экстренных службах, пишет, что столкновение мотоцикла с легковым автомобилем случилось 29 мая в 18.50.

Молодого человека, управлявшего мотоциклом, доставили в ОДКБ Рязани. У парня предварительно диагностировали сотрясение мозга, закрытый перелом кости левой стопы.

Водителя легковушки 1994 года рождения доставили в БСМП. Рязанцу попало в глаз стекло.

Официальная информация уточняется.