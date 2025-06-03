13-летняя школьница погибла в контактном фонтане в Белгородской области 

В Белгородской области 13-летняя школьница погибла во время игры в контактном фонтане. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

ЧП случилось днём в понедельник, 2 июня, в центральном парке посёлка Томаровка Яковлевского округа. Предположительно, школьница получила смертельный удар током. Точную причину гибели девочки назовут эксперты.

По информации SHOT, девочка пришла на площадь посёлка с подругой. Она дважды перебежала через фонтан, а в третий раз упала замертво. Подруга пыталась оттащить девочку, но не могла, так как пострадавшую продолжало бить током.

На место подбежали очевидцы и сотрудники местного ДК. Только когда воду отключили, девочку оттащили в безопасное место. Школьница скончалась до приезда скорой.

Погибшая недавно закончила шестой класс, занималась хореографией. Она была единственным ребёнком в семье.

«Подружка погибшей в истерике кричала, виня себя за то, что не отговорила идти девочку к фонтану. Бабушка с дедушкой себя винили за то, что отпустили гулять. Какое горе, это ужас», — приводит SHOT слова очевидцев трагедии.

В Рязани также есть фонтаны, в которых любят играть дети. Например, перед Дворцом торжеств на Московском шоссе.