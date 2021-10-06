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Среда, 6 октября, 2021
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Зверское избиение мужчины в московском метро попало на видео

Никита Брыкин
Зверское избиение мужчины в московском метро попало на видео

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Вечером в понедельник в московском метро жестоко избили мужчину, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Судя по опубликованным кадрам, один из злоумышленников нанес несколько ударов ногами по голове и туловищу жертвы. В итоге вагон поезда оказался в крови. Второй злоумышленник матом кричал одному из пассажиров, чтобы тот не вмешивался. Также в ролике слышен женский плач.

По факту случившегося полицейские задержали трех мужчин, один из которых наблюдал за происходящим. Они оказались ранее судимыми, возбуждено уголовное дело.

Суд арестовал одного из подозреваемых. Следствие перед судом об избрании аналогичной меры пресечения двум другим обвиняемым.

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