Знакомый зарезал 15-летнюю девушку в апарт-отеле на Витебском проспекте в Петербурге

Следственный отдел по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»), после гибели 15-летней девушки.

Вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте было обнаружено тело несовершеннолетней с множественными ножевыми ранениями. По данным предварительного следствия, молодой человек пригласил ранее знакомую девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ей многочисленные удары ножом. После убийства он попытался покончить с собой и был доставлен в больницу с полученными повреждениями.

Следователи осмотрели место происшествия и организовали комплекс действий для установления всех обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, подростки познакомились в интернете во время игры, долго общались, затем у них завязались отношения. В мае девушка решила их прекратить, после чего бывший молодой человек начал угрожать ей. В итоге он решился на преступление.

Как пишет «MASH на Мойке», о своих намерениях подозреваемый заранее рассказал другу, а после совершённого убийства отправил ему фотографии с места происшествия. Тот сообщил обо всём матери, и она обратилась в полицию.