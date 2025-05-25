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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
Новости России

Знакомый с пентаграммой на лице жестоко расправился с 11-классницей

Алексей Самохин

Он страдал от депрессии и бессонницы, пил таблетки. А потом позвал девушку на свидание — и буквально изрезал её тело в клочья. «На меня что-то нашло», — так он позже объяснил свои действия. Историю жестокого убийцы рассказал портал aif.ru.

Сменил фамилию, чтобы забыть отца

Ян Ледовский родился в Тольятти и учился в колледже ПГУТИ. С самого начала он выделялся среди сверстников яркой внешностью: носил длинные чёрные волосы, всё тело было покрыто татуировками, а на лбу — вытатуированная пентаграмма. Имя и фамилия, которыми он представлялся, были вымышленными. На самом деле его звали Иван Худокормов. В конце 2022 года он официально сменил имя и фамилию в паспорте. Говорят, это было связано с тяжёлыми отношениями с отцом, который бил и его, и мать.

У Яна не было судимостей, парень не состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Хотя врачебная помощь ему, очевидно, была нужна: он страдал от депрессии, не мог спать по ночам и постоянно принимал успокоительные, чтобы справляться с тревожностью.

В середине мая 2024 года Ян познакомился в интернете с одиннадцатиклассницей Настей из Самары. Скромная, воспитанная, хорошо рисовала, мечтала стать следователем — девушка строила серьёзные планы на будущее. Парень с пентаграммой на лбу вызвал у неё смешанные чувства: с одной стороны, привлекал, с другой — настораживал своей внешностью. Но в итоге Ян сумел растопить её сердце милыми разговорами и картинками с котиками.

Накануне последнего звонка, 24 мая 2024 года, 19-летний Ян приехал в Самару, где жил его брат. Парни немного выпили, и Ян, приободрившись, пригласил Настю на свидание.

«Если через час не выйду на связь, меня убили»

Настя обрадовалась, узнав, что её интернет-друг приехал в город. Она сказала матери, что выйдет на пять минут к подруге, и попросила ту прикрыть её в случае звонка. Но, похоже, девушка всё же что-то подозревала — незадолго до встречи она написала однокласснице сообщение: «Если через час я не выйду на связь, звони в полицию. Меня убили».

Будто чувствовала, что свидание может закончиться трагедией. И всё же пошла.

Ян встретил её у подъезда и сразу предложил подняться к нему. Сначала Настя немного сопротивлялась, но потом согласилась.

80 ударов ножом-бабочкой

Как только Настя вошла в квартиру, Ян достал нож-бабочку и набросился на неё. Он бил быстро и яростно. Позже брат Ледовского, проснувшийся от криков, рассказывал: «он нанёс около 30 ударов за 40 секунд».

Испугавшись, что брат нападёт и на него, парень притворился спящим.

Настя звала на помощь, умоляла убийцу остановиться. Но тот не прекращал расправу. Он сел девушке на живот и нанёс 80 ударов по всему телу: 69 — в голову, шею и туловище, ещё 11 — в руки и ноги. Позже скажет, что «на него что-то нашло».

«Чтобы не было так страшно»

Когда Настя перестала подавать признаки жизни, Ледовский разбудил брата и признался, что только что убил девушку. Брат позвонил бабушке. Она приехала, схватилась за сердце и вызвала полицию.

Полицейские увидели жуткую картину: вся квартира была залита кровью. В коридоре лежало изуродованное тело школьницы, лицо её было прикрыто половиком.

«Чтобы не было так страшно», — объяснили потом родственники убийцы.

Говорят, Ледовский раскаялся. На суде он долго просил прощения у родных Насти. Потом предложил отдать свою почку на благотворительность — в качестве частичного искупления вины. Но никто не принял этого.

В апреле 2025 года суд приговорил его к 19,5 годам лишения свободы.

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