Знакомые рассказали жуткую правду о детсадовском стрелке из Ульяновской области

В группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте» появились свидетельства о 26-летнем Руслане Ахтямове, который устроил стрельбу в детском саду «Рябинушка» в селе Вешкайма Ульяновской области.

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Инцидент произошел накануне утром. Мужчина поехал на пристрелку охотничьего ружья с его 68-летним владельцем. Там злоумышленник застрелил его и направился в детский сад. Там стрелок убил нянечку, а также 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. После этого он застрелился.

По словам знакомых стрелка, он не любил общаться, ни с кем не дружил. Мужчину постоянно встречала и провожала неизвестная женщина, возможно, мать или бабушка.

«Он один нигде никогда не ходил. Обижали, да, задирали. Он был не как все: не очень хорошо одет, каких-то вещей не было», – рассказали местные жители.

Также мужчина никогда не влезал в драки, если «его обижали, он уходил, убегал».