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Вторник, 13 июля, 2021
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Журналисты заявили о неготовности Ярославля к транспортной реформе

Никита Брыкин
Журналисты заявили о неготовности Ярославля к транспортной реформе
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Корреспондент агентства ЯРНОВОСТИ решил проверить, как город готов к запуску новой транспортной схемы Ярославля.

Ранее в городе опубликовали интерактивную карту маршрутов и расписание, заключили договоры с перевозчиками, начали обновлять подвижной состав. Однако журналист пришел к выводу, что Ярославль не готов к транспортной реформе, которая начинается со среды.

По его словам, в центре города информационные стенды с новой схемой можно найти всего в двух местах. На Богоявленской площади для этого выделили внутреннюю поверхность боковой стенки одной из остановок, однако схему уже испортили вандалы.

В Торговом переулке транспортную схему разместили на видном месте, однако узнать из нее можно только о маршрутах, которые отсюда же и отправляются. Подчеркивается, что на других остановках размещено много рекламных объявлений.

Корреспондент отметил, что в общественном транспорте по-прежнему висят старые схемы. По его мнению, узнать о грядущих изменениях, вероятно, придется у кондукторов или водителей.

При этом в городе обновили таблички с новыми маршрутами. Однако, например, на остановке «Площадь Волкова» на улице Ушинского отсутствует обновленное расписание.

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