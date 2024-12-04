Среда, 4 декабря, 2024
На главнуюНовости мира

Журналист Такер Карлсон прибыл в Москву: что известно о визите

Дата публикации

Алексей Самохин

Журналист Такер Карлсон прибыл в Москву 3 декабря. Перед интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым он посетил Красную площадь. Перевод видео, выложенного Карлсоном, опубликовал SHOT.

Главные тезисы:

Администрация Байдена подталкивает США к ядерному конфликту с Россией, страной, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом. Угроза конфликта усилилась после выборов Дональда Трампа.

США и Россия находятся в состоянии необъявленной горячей фазы войны. «Мы ближе к ядерной войне, чем когда-либо в истории. Гораздо ближе, чем во время Карибского кризиса», — отметил Карлсон.

Госсекретарь США Тони Блинкен прервал все контакты с Россией. На данный момент нет никаких каналов связи, нет переговоров, и их не было уже более двух лет.

Американцы не знают, что происходит в России из-за тотальной пропаганды в СМИ США. По словам Карлсона, граждане США вынуждены узнавать информацию только из таких источников, как NBC и The New York Times.

Такер Карлсон более года пытался взять интервью у Владимира Зеленского, но правительство США блокировало все его попытки. Журналист утверждает, что американское посольство в Киеве решает, с кем украинские политики могут общаться.

Карлсон прибыл в Москву для интервью с Сергеем Лавровым. Интервью будет опубликовано в ближайшее время.

Новости рубрики
Новости мира

Маркетолог Бастрыкина: в магазины возвращается старая схема обмана покупателей

После короткого перерыва мошенники снова активизировались и начали применять проверенную схему обмана на кассе в магазине.
Новости мира

Участникам СВО спишут долги по кредитам

С 1 декабря 2024 года начинает действовать закон о прекращении задолженностей по кредитам на...
Новости мира

В офисах компании «Яндекс.Такси Корп» в Киргизии прошли обыски

В Киргизии компания «Яндекс Такси» оказалась в центре скандала, связанного с подозрениями в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере