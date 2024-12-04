Журналист Такер Карлсон прибыл в Москву 3 декабря. Перед интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым он посетил Красную площадь. Перевод видео, выложенного Карлсоном, опубликовал SHOT.

Главные тезисы:

— Администрация Байдена подталкивает США к ядерному конфликту с Россией, страной, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом. Угроза конфликта усилилась после выборов Дональда Трампа.

— США и Россия находятся в состоянии необъявленной горячей фазы войны. «Мы ближе к ядерной войне, чем когда-либо в истории. Гораздо ближе, чем во время Карибского кризиса», — отметил Карлсон.

— Госсекретарь США Тони Блинкен прервал все контакты с Россией. На данный момент нет никаких каналов связи, нет переговоров, и их не было уже более двух лет.

— Американцы не знают, что происходит в России из-за тотальной пропаганды в СМИ США. По словам Карлсона, граждане США вынуждены узнавать информацию только из таких источников, как NBC и The New York Times.

— Такер Карлсон более года пытался взять интервью у Владимира Зеленского, но правительство США блокировало все его попытки. Журналист утверждает, что американское посольство в Киеве решает, с кем украинские политики могут общаться.

— Карлсон прибыл в Москву для интервью с Сергеем Лавровым. Интервью будет опубликовано в ближайшее время.