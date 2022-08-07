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Жёсткое столкновение BMW с полицейским автомобилем попало на видео

РЕН ТВ опубликовал видео момент жёсткого ДТП с участием BMW и патрульного автомобиля Госавтоинспекции под Нижним Новгородом.

По данным ТАСС, авария случилась на регулируемом перекрестке в Балахнинском районе Нижегородской области. Пострадали водитель иномарки и инспектор дорожно-патрульной службы.

Полицейский автомобиль ехал с включённой сиреной и проблесковыми маячками. За рулём иномарки находился местный житель 1966 года рождения.

Обоих пострадавших в результате ДТП госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что в результате ДТП на 37-м километре автодороги Хлевное — Липецк (объезда села Боринское) три человека погибли, двое госпитализированы. Столкнулись два грузовика и погрузчик.

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