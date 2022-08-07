В ДТП с грузовиками и погрузчиком в Липецкой области погибли три человека

В результате ДТП на 37-м километре автодороги Хлевное — Липецк (объезда села Боринское) три человека погибли, двое госпитализированы. Подробности ЧП сообщила пресс-служба УМВД Липецкой области.
На участке, где ведутся ремонтные работы, столкнулись 2 грузовика и погрузчик.
На Volvo были номера Рязанской области, водитель и его пассажирка погибли. Их личности устанавливаются. Также на месте скончался дорожный рабочий.
Водители грузового автомобиля Scania и погрузчика госпитализированы.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП и личности участников.