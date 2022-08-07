В ДТП с грузовиками и погрузчиком в Липецкой области погибли три человека

В результате ДТП на 37-м километре автодороги Хлевное — Липецк (объезда села Боринское) три человека погибли, двое госпитализированы. Подробности ЧП сообщила пресс-служба УМВД Липецкой области.

На участке, где ведутся ремонтные работы, столкнулись 2 грузовика и погрузчик.

— Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля марки Volvo допустил столкновение с впереди стоящим грузовиком Scania, после чего врезался в работающий погрузчик и задел одного из дорожных работников, — говорится в сообщении полиции.

На Volvo были номера Рязанской области, водитель и его пассажирка погибли. Их личности устанавливаются. Также на месте скончался дорожный рабочий.

Водители грузового автомобиля Scania и погрузчика госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП и личности участников.