Жёсткое ДТП произошло на площади Ленина в Рязани

Поздно вечером в пятницу, 9 мая, на площади Ленина в Рязани произошло жёсткое ДТП. Фотографии последствий аварии опубликовал телеграм-канал «Рязань. Происшествия».

Столкнулись легковые автомобили. По данным телеграм-канал «аТипичная Рязань», это были BMW и «Лада Приора».

Официальная информация не поступала.

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