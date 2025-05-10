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Фото: t.me/ryazan_chp62
Происшествия

Жёсткое ДТП произошло на площади Ленина в Рязани

Алексей Самохин

Поздно вечером в пятницу, 9 мая, на площади Ленина в Рязани произошло жёсткое ДТП. Фотографии последствий аварии опубликовал телеграм-канал «Рязань. Происшествия».

Столкнулись легковые автомобили. По данным телеграм-канал «аТипичная Рязань», это были BMW и «Лада Приора».

— BMW ехала в сторону Кремля, а «Приора» стартанула прямо от памятника Ленина через 2 сплошные, — пишет автор поста.

Официальная информация не поступала.

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