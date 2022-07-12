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Жёсткое ДТП на Московском шоссе Рязани попало на видео

Появилось видео жёсткой аварии на перекрёстке Московского шоссе с улице Мервинской. Запись опубликовала группа «Дороги Рязани».

Столкновение двух легковых автомобилей случилось в понедельник, 11 июля. Один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора.

По информации регионального управления Госавтоинспекции, столкновение «Шевроле Кобальт» с «Киа Рио» произошло 11 июля в 21.10. Травмы получили 27-летние водители, а также пассажирки иномарок 18 лет и 21 года. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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