Жительница Белгородской области попросила соцконтракт на развитие страусиной фермы

Жительница Белгородской области во время рубрики «10 вопросов губернатору» поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, можно ли получить деньги на разведение страусов.

Белгородка рассказала, что хочет заняться выращиванием страусов, продажей их мяса, яиц, живых страусят. Для развития производства она хочет получить соцконтракт.

Гладков отметил, что вопрос достаточно неожиданный, в тоже время препятствий для получения средств он не видит. Губернатор посоветовал обраться в министерство соцзащиты, которое рассмотрит проект.