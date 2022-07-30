7info

Жительница Белгородской области попросила соцконтракт на развитие страусиной фермы

Жительница Белгородской области во время рубрики «10 вопросов губернатору» поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, можно ли получить деньги на разведение страусов.

Белгородка рассказала, что хочет заняться выращиванием страусов, продажей их мяса, яиц, живых страусят. Для развития производства она хочет получить соцконтракт.

Гладков отметил, что вопрос достаточно неожиданный, в тоже время препятствий для получения средств он не видит. Губернатор посоветовал обраться в министерство соцзащиты, которое рассмотрит проект.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7