Жителя Рязани задержали за убийство матери

В Рязани местного жителя 1976 года рождения задержали за убийство матери. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Труп женщины 1954 года рождения, с множественными телесными повреждениями в области туловища и конечностей, нашли в квартире в конце сентября 2022 года. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
По версии следствия, смертельные раны женщине во время бытового конфликта нанёс пьяный сын. Мужчина дал признательные показания.
Решается вопрос о помещении задержанного в СИЗО.
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