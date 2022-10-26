Среда, 26 октября, 2022
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Жителя Рязани задержали за убийство матери

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В Рязани местного жителя 1976 года рождения задержали за убийство матери. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Труп женщины 1954 года рождения, с множественными телесными повреждениями в области туловища и конечностей, нашли в квартире в конце сентября 2022 года. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

По версии следствия, смертельные раны женщине во время бытового конфликта нанёс пьяный сын. Мужчина дал признательные показания.

Решается вопрос о помещении задержанного в СИЗО.

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