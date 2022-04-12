Жителя Орла вызвали в СК после обвинения кафе в бездушии к российским военным

Организатор «Тропы героев» Сергей Почтарев рассказал, что накануне его вызывали в Следственный комитет после распространения информации по ситуации в кафе «На Привале» в Орле, пишет ОрелТаймс.

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Накануне директор заведения опроверг информацию об отказе его сотрудников накормить российских военнослужащих. Однако депутат Госдумы Ольга Пилипенко сообщила, что данный факт имел место быть.

«Сегодня я давал объяснения в Следственном комитете, потом в Заводском районном суде», – пояснил Почтарев.

По его словам, орловцы должны быть едины и поддерживать друг друга и наших товарищей на передовой. Также он призвал не допускать категоричных и даже радикальных высказываний в адрес администрации кафе.