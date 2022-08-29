Безработного жителя Касимова задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

27 августа в одной из квартир было обнаружено тело местного жителя 1975 года рождения с множественными колото-резанными ранами грудной клетки. Выяснилось, что смертельные раны мужчине нанёс его нетрезвый знакомый 1981 года рождения. Конфликт случился из-за женщины.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Расследование продолжается.