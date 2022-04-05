Жителя Кабардино-Балкарии подозревают в том, что он намеренно задавил пенсионерку

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело об убийстве в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он на машине намеренно сбил пенсионерку, сообщает региональное СУСК РФ.

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По версии следствия, 3 апреля у подозреваемого 1989 года рождения возник конфликт с водителем попутного автомобиля. Он стал преследовать его и догнал во дворе многоквартирного дома, где между мужчинами произошла драка. Ставшая свидетельницей потасовки женщина 1943 года рождения сообщила, что на место уже вызваны сотрудники полиции.

«Подозреваемый, не желая быть привлеченным к ответственности, сел за руль своей автомашины и намеревался покинуть место происшествия. Женщина попыталась воспрепятствовать ему и встала перед капотом автомашины. Мужчина, резко тронувшись с места, сбил женщину, после чего, переехав ее, скрылся», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Подозреваемый был найден и задержан.

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В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы? сообщает РИА Новости.