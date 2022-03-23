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Среда, 23 марта, 2022

Жители Скопинского района могут воспользоваться услугой «Родственный уход»

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Жители Скопинского района могут воспользоваться услугой «Родственный уход»

7info7
pixabay.com

С 2019 года на территории Скопина и Скопинского района работает областная автономная некоммерческая организация по предоставлению социальных услуг «Забота и милосердие». Сотрудники организации оказывают помощь на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в Рязанской области.

— Если человек не может обслуживать себя самостоятельно и имеет доход ниже полутора прожиточных минимума, необходимые услуги будут предоставляться ему бесплатно.  Если доход превышает полтора прожиточных минимума, то для обратившихся в организацию для оказания помощи  существуют низкие социальные тарифы, в среднем 300-400 рублей в месяц, — говорит Алексей Кованов, директор АНО « Забота и милосердие»

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С февраля 2022 года в АНО «Забота и милосердие» внедрена новая услуга  «Родственный уход». Граждане могут ухаживать за родственниками  и при этом получать заработную плату. Работает это следующим образом: нуждающийся в уходе принимается на социальное обслуживание в организацию, а родственник, осуществляющий уход, трудоустраивается социальным работником в соответствии с трудовым законодательством РФ.

С каждым днем потребность людей в таких услугах растет, поэтому у организации «Забота и милосердие» в планах расширение штата сотрудников, что дает возможность  взять под свою опеку  больше нуждающихся пенсионеров.

Обратиться в организацию можно по телефону: 8 -906-547-05-51 с 08-00 до 17-00

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