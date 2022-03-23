Жители Скопинского района могут воспользоваться услугой «Родственный уход»

С 2019 года на территории Скопина и Скопинского района работает областная автономная некоммерческая организация по предоставлению социальных услуг «Забота и милосердие». Сотрудники организации оказывают помощь на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в Рязанской области.
С февраля 2022 года в АНО «Забота и милосердие» внедрена новая услуга «Родственный уход». Граждане могут ухаживать за родственниками и при этом получать заработную плату. Работает это следующим образом: нуждающийся в уходе принимается на социальное обслуживание в организацию, а родственник, осуществляющий уход, трудоустраивается социальным работником в соответствии с трудовым законодательством РФ.
С каждым днем потребность людей в таких услугах растет, поэтому у организации «Забота и милосердие» в планах расширение штата сотрудников, что дает возможность взять под свою опеку больше нуждающихся пенсионеров.
Обратиться в организацию можно по телефону: 8 -906-547-05-51 с 08-00 до 17-00