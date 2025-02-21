Рязанцы сообщают о массовых сбоях в работе GPS-навигаторов

Жители Рязани сообщили в соцсетях о проблемах с использованием GPS. Информация появилась 20 февраля в социальных сетях.

По словам рязанцев, у них возникали проблемы с сервисами доставки еды, вызова такси, курьеры жаловались на невозможность прибыть на место заказа.

Вот несколько комментариев из соцсети:

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— Ладно бы так было только с навигатором в машине, но нет, на двух телефонах также.

— У меня в моменте время на телефоне на два часа вперед перескочило.

— В Самарской области уже год такая ситуация. То в Волге, то в Ульяновской области.