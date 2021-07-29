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Четверг, 29 июля, 2021
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Жители 9-этажки на Новосёлов в Рязани жалуются на соседа

7info
Жители 9-этажки на Новосёлов в Рязани жалуются на соседа
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Жильцы дома № 27 по улице Новосёлов в Рязани жалуются на неадекватного соседа, сообщает ГТРК «Ока».

39-летний мужчина носит в свою квартиру различный хлам, ведёт себя агрессивно, если соседи просят убраться, а недавно начал справлять нужду прямо с окна.

В подъезде бегают тараканы, стоит неприятный запах, мусор вываливается на площадку. Люди боятся инфекции.

Выселить человека из квартиры, если у него нет психического заболевания, не так просто. Уполномоченная по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина предлагает договариваться. Полиция после регулярных жалоб может попросить помощи в специализированном медицинском учреждении. Также можно жаловаться в прокуратуру.

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