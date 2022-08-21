Жителей Архангельска шокировал пролетевший над их головами на пляже вертолет

На острове Краснофлотский в Архангельске над головами отдыхающих пролетел военный вертолет, пишет 29.RU, публикуя видеозапись с места событий.

На кадрах видно, как воздушное судно снижает высоту и приближается настолько близко к людям, что им пришлось скрываться от него.

«Людям понравилось, все прыгали и кричали», – отметил один из очевидцев.

Одна из отдыхающих, напротив, отметила, что была «в шоке от такой наглости» пилота.

Журналисты планируют связаться с Минобороны, чтобы узнать, почему вертолет пролетел так низко и рядом с людьми.