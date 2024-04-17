Житель Сасова станет лицом торговой марки «Магнит»

Руководитель Сасовского отделения «Молодой Гвардии» Василий Рябчиков станет лицом торговой сети «Магнит». Об этом пишет ИД «Пресса».

Сасовец рассказал, что вошел в десятку работников, которые в мае 2024 года будут участвовать в профессиональной фотосессии и станут лицом торговой сети. С портретом Василия появится много брошюр, буклетов и проч. Их будут распространять по всей стране.

Василий более двух недель работал в Луганском госпитале, помогал раненым, медицинским сестрам, в свободное время выгружал гуманитарную помощь. После этого он отправился туда еще раз, пробыл в Луганске все новогодние праздники.