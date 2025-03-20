Житель Рязанской области отправился в Саранск за наркотиками. Об этом сообщает УМВД России по Республике Мордовия.

В лесополосе на Ключаревском шоссе полицейские заметили подозрительных женщину и мужчину. При виде сотрудников правоохранительных органов последний сбросил на землю обмотанный сверток. Выяснилось, что там находилось наркотическое вещество, содержащее МДМА, общей массой 0,43 гр.

Рязанец 32 лет признался, что приобрел наркотик через интернет-магазин. Получив координаты расположения тайника. В настоящий момент проводится проверка.