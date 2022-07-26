Житель Пензы отсудил у МВД 360 тыс руб за порчу его Lexus, изъятого как вещдок

Железнодорожный районный суд Пензы по иску местного жителя взыскал более 360 тысяч рублей с МВД за повреждение его автомобиля Lexus RX 200Т после того, как машину поместили на охраняемую стоянку полиции в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, сообщила пресс-служба суда.

Истец указал, что 16 октября 2018 года следователь полиции в присутствии понятых осмотрел Lexus RX 200Т, каких-либо видимых повреждений у автомобиля не было, его опечатали, доставили на охраняемую стоянку регионального главка МВД и приобщили как вещественное доказательство по уголовному делу. В июне 2019 года автомобиль по решению следователя вернули владельцу, при получении машины он обнаружил механические повреждения лакокрасочного покрытия, фар и стекол. Хозяин авто в тот же день обратился к эксперту, который оценил ущерб почти в 360 тысяч рублей. Владелец пострадавшей машины подал иск в суд, потребовав взыскать ущерб и расходы на экспертизу.

«Решением суда исковое заявление К. к МВД России о взыскании материального ущерба удовлетворено частично. Взыскано с РФ в лице МВД России за счет средств казны РФ в пользу К. материальный ущерб в размере 354,5 тысячи рублей, а также расходы по составлению заключения эксперта в размере 6265 рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в суде представитель МВД просила отказать в удовлетворении иска, полагая, что повреждения на автомобиле могли образоваться из-за его эксплуатации. Однако суд пришел к выводу, что именно на ответчике лежит обязанность доказать, что сотрудники полиции приняли все меры по обеспечению сохранности изъятого автомобиля, «при этом вина должностных лиц предполагается, пока не доказано иное».

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.