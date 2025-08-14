Пятница, 15 августа, 2025
Жестокое убийство федерального судьи в Камышине: что известно

Алексей Самохин
Фото: sledcom.ru

В Камышине Волгоградской области произошло жестокое убийство федерального судьи Василия Ветлугина.

По данным SHOT, его тело обнаружили вечером на улице Советской. Предварительная версия — убийство на почве ревности: предполагается, что преступление совершил муж женщины, имевшей роман с судьёй.

Уголовное дело уже возбуждено, следователи выясняют все обстоятельства.

Официальная информация от СУ СК РФ по Волгоградской области: 14 августа 2025 года в вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями. 

В настоящее время подозреваемый задержан. По данным следствия, он занимается коммерческой деятельностью.

По информации V1.RU, женщина, муж которой напал на Ветлугина, работала с ним вместе. Подозреваемого задержали, место происшествия перекрыли для проведения следственных действий.

Согласно порталу «Судьи России», Василий Ветлугин родился 9 мая 1985 года в Карелии. Окончил Саратовскую государственную академию права. С 2007 по 2011 год работал следователем УВД по Камышину и Камышинскому району, затем два года был помощником судьи Камышинского городского суда. С июня 2013 года занимал должность мирового судьи судебного участка № 14, а с 15 апреля 2019 года был назначен федеральным судьёй.

В Следственном комитете подтвердили задержание подозреваемого. При этом подчеркнули, что, вопреки слухам в ряде телеграм-каналов, он не военнослужащий с линии соприкосновения, а коммерсант.

Как стало известно SHOT, задержанный — 47-летний житель Камышина Сергей К. Он узнал о романе жены с Ветлугиным, подкараулил судью недалеко от здания городского суда и несколько раз выстрелил в него из карабина «Сайга». После этого отрезал половой орган и воткнул нож в глаз. Затем дождался приезда полиции и добровольно сдался.

СК возбудил уголовное дело по двум статьям — убийство с особой жестокостью и незаконное хранение огнестрельного оружия.

