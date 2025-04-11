Женщина и ребёнок пострадали в ДТП в Сасовском районе Рязанской области

10 апреля около 15:12 в Сасовском районе Рязанской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Авария случилась на 10-м километре автодороги «Шацк — Касимов — Любовниково — Мокрое — Чубарово».

По предварительным данным, 31-летняя местная жительница, находясь за рулём автомобиля ВАЗ-21140, не справилась с управлением транспортного средства. Машина съехала с проезжей части в кювет, после чего произошло опрокидывание.

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В результате ДТП травмы получили водитель и её пассажир — 8-летняя девочка. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.