Происшествия

Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Рязани

Анастасия Мериакри
Фото: ГАИ Рязанской области

В Рязани 8 сентября произошло ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Около дома № 60 по улице Новоселов примерно в 19:00, по предварительной информации, автомобиль «Ниссан Альмера», за рулем которого находился 18-летний рязанец, столкнулся с машиной «Хендай Солярис» под управлением 34-летней жительницы Рязани.

В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай Солярис» и ее пассажирка 10 лет получили травмы различной степени тяжести. Обеим была оказана медицинская помощь.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Всего за 8 сентября на территории Рязанской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий травмы различной тяжести получили 10 человек.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили 301 нарушение ПДД РФ за сутки на дорогах Рязанской области.

В ходе проведения мероприятий Госавтоинспекции «Тонировка» 8 сентября к ответственности за нарушения светопропускаемости стекол автомобилей привлечены более 110 водителей. Им назначены наказания в виде административных штрафов в 500 рублей.

Напомним, 5 сентября в результате ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла в центре Рязани пострадали двое человек.

