«Зеленые» инвестиции «Роснефти» в 2021 г. составили 55 млрд рублей

В 2021 году объем инвестиций «НК «Роснефть» в природоохранные и природовосстановительные мероприятия составил около 55 млрд рублей.

Компания представила обновленную Публичную позицию — «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития», подтвердив свою приверженность высоким социальным и экологическим стандартам. Цели ООН в области устойчивого развития учитывались при разработке и утверждении новой стратегии «Роснефть–2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход».

Бережное отношение к природным ресурсам — один из главных приоритетов Компании. «Роснефть» ежегодно реализует целый ряд мероприятий и инвестиционных проектов, направленных на улучшение экологических показателей в производственной деятельности, минимизацию воздействия на окружающую среду и содействие сохранению биоразнообразия.

В общей сложности, в 2018–2021 годах «зеленые» инвестиции, направленные на увеличение полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ), повышение надежности трубопроводов, эффективное управление водными ресурсами, оптимизацию обращения с отходами и рекультивацию земель, превысили 200 млрд рублей.

В 2021 году «Роснефть» рекультивировала более 470 гектаров земель исторического наследия, в том числе свыше 90% — силами собственного экосервиса.

«Роснефть» планомерно увеличивает объем производства топлива с улучшенными экологическими характеристиками «Евро-6». На Рязанской НПК, Саратовском НПЗ и в Уфимской группе НПЗ суммарный выпуск бензина марки Евро-6 с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами в 2021 году составил 1,46 млн т, что на 12% превышает объемы производства этого продукта в 2020 году. Производство и реализация топлива «Евро 6» позволило снизить общие выбросы серы в атмосферу почти в два раза.

В 2021 году Компания улучшила целый ряд ключевых экологических показателей по сравнению с предыдущим годом. Объем валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сокращен на 12%, накопленный объем буровых отходов сокращен на 23% за счет переработки около 4,5 млн тонн отходов бурения. Переработано свыше 1,1 млн тонн нефтесодержащих отходов, что более чем на 29% превышает аналогичный показатель 2020 года.

Приоритетное внимание в своей деятельности «Роснефть» уделяет сокращению выбросов метана — парникового газа, удельный потенциал воздействия которого в десятки раз превышает воздействие углекислого газа. В дочерних Обществах Группы с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных лазерными сканерами и видеокамерами, ведется контроль источников эмиссии метана, дополнительно внедряются методы наземного мониторинга.

«Роснефть» уделяет повышенное внимание мероприятиям, направленным на сохранение биоразнообразия, в частности, проектам по изучению биоиндикаторов экосистем и уникальных представителей фауны, находящихся под угрозой вымирания. В рамках нацпроекта «Экология» Компания продолжает проекты по изучению, мониторингу и защите животных Арктики, являющихся индикаторами экосистем региона (дикий северный олень, белый медведь, атлантический морж, а также белая чайка).

В продолжение экспедиционных работ 2020 года по изучению видов-индикаторов в 2021 году были проведены весенние и летние полевые исследования белого медведя и моржа на о. Земля Александры (архипелаг Франца-Иосифа), Оранских островах и мысе Желания архипелага Новая Земля. В долинах рек Хета и Хатанга проведены маршрутные и авиационные обследования территории обитания диких северных оленей, изучены миграционные пути животных на территории двух муниципальных районов Красноярского края. Полевые исследования в рамках проекта изучения и сохранения биоразнообразия арктических экосистем планируется продолжить летом-осенью 2022 года.

Для сохранения биологического разнообразия и восполнения водных биоресурсов в 2021 году в регионах присутствия Компании, в том числе в Республике Коми, Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, Мурманской, Тюменской и Самарской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан, ХМАО — Югре, было выпущено более 120 млн молоди рыб, включая мальков особо ценного сибирского осетра, ценных атлантического и черноморского лосося, чира, сига, стерляди и муксуна.

Особое внимание в «Роснефти» традиционно уделяется вопросам лесовосстановления, так как лес является естественным поглотителем парниковых газов. Компания и ее дочерние Общества в 2021 году высадили около 9,3 млн саженцев деревьев различных пород.

Другим стратегическим приоритетом Компании в соответствии с Целями устойчивого развития ООН является минимизация потребления пресной воды. Этому способствует модернизация инфраструктуры и использование наилучших доступных технологий. В 2021 году Компания продолжила повышать качество отводимых сточных вод благодаря строительству и реконструкции объектов водоочистки, в том числе, за счет выхода реконструированных очистных сооружений на проектную мощность и поддержания эффективности очистки сточных вод на действующих сооружениях.

В рамках развития корпоративной культуры «Роснефть» продолжает уделять большое внимание вопросам ответственного отношения работников Компании и подрядных организаций к окружающей среде и обеспечению экологической безопасности. В рамках указанной деятельности осуществляется развитие экологической грамотности и вовлеченности сотрудников и членов их семей в природоохранную деятельность, в том числе, в рамках соответствующих экологических акций проводится разъяснительная работа по формированию представления об ответственном потреблении природных ресурсов. Компания принимает участие в масштабных акциях «Зелёная весна», «Час Земли», «Мы чистим мир» и других.

Справка:

Ключевыми компонентами долгосрочной экологической повестки Компании являются стратегия «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», которую Совет директоров Компании утвердил в конце 2021 года и Концепция экологического развития до 2035 года.

Среди основных приоритетов новой стратегии — снижение углеродного следа. Компания ставит перед собой цель — к 2050 году достичь чистой углеродной нейтральности по выбросам Областей охвата 1 и 2. Стратегия «Роснефть-2030» также формулирует кратко- и среднесрочные горизонты климатической повестки: к 2025 году — сокращение абсолютных выбросов парниковых газов на 5%; к 2030 году — снижение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2%, нулевое рутинное сжигание попутного нефтяного газа, снижение удельных выбросов парниковых газов в сегменте «Разведка и добыча» до уровня менее 20 кг СО2 — экв./бнэ; к 2035 году — сокращение абсолютных выбросов парниковых газов более чем на 25% от 2020 года.

Экологические цели «Роснефти» на период до 2035 года предусматривают:

• минимизацию воздействия на окружающую среду, в том числе за счет внедрения наилучших доступных технологий и как следствие повышения эффективности процессов утилизации отходов, рекультивации земель, очистки сточных вод и выбросов;

• внедрение принципов циркулярной экономики («экономики замкнутого цикла»);

• защиту и сохранение экосистем и биоразнообразия.

Системный подход Компании включает разработку и применение технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.