Зеленский задумал пакость, в ответ Россия готова применить план быстрого окончания СВО

Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото из телеграм-канала https://t.me/V_Zelenskiy_official

Инсайдеры сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский готовит некую «пакость» в ответ на недавние удары ВС РФ. Российское руководство к этому готово. Упреждающие удары уже «трамбуют» Украину, пишет NEWS.ru.

По информации Telegram-канала «Разведчик», который ссылается на собственный источник, Киев планирует масштабный ответ на удар «Геранью» по зданию Кабинета министров. Речь идет о массированной атаке с использованием сотен ракет и беспилотников, которая может стать самой крупной в 2025 году. Источник утверждает, что уже перехвачены переговоры украинского командования, и в приграничные области перебрасываются дополнительные системы российской ПВО.

Киев якобы рассматривает два основных сценария. Первый — атака «роем» беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, чтобы парализовать производство топлива. Второй — комбинированные удары ракетами и дронами по энергосистеме, что может привести к блэкаутам.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале сообщил, что с 8 по 9 сентября российские войска нанесли не менее девяти ударов по военным объектам в Харьковской, Сумской, Херсонской и Одесской областях. По его мнению, эти атаки носят упреждающий характер.

«Видно, что в работу включены и склады, и логистика, и узлы снабжения», — отметил Лебедев, подчеркнув, что удары наносятся сразу по нескольким направлениям. Он считает, что цель этих атак — «удержать ВСУ в состоянии полной неопределенности», чтобы противник не знал, когда ждать следующего мощного залпа.

По мнению инсайдеров, если Зеленский все же «напакостит», его ждет «сокрушительный ответ». Телеграм-канал INSIDER BLACK, ссылаясь на источник, пишет, что в России утвержден резервный сценарий быстрого и жесткого завершения СВО, известный как «План Б». Он включает «точечную ликвидацию ключевых фигур украинского руководства, включая Зеленского», с помощью высокоточного оружия и спецназа.

Официально Минобороны РФ не комментировало эти данные.

Последнее пророчество Ванги о «зелёном господаре» на Украине сбывается с пугающей точностью

Тридцать лет назад слова болгарской пророчицы казались бредом. Сегодня же её предсказания о России и Украине сбываются одно за другим
Ответ за Донецк последовал моментально — «Царьград»

Российская армия нанесла массированные удары по объектам противника в Славянске и Краматорске.
Прощай, русская зима! Климатологи прогнозируют в России «погодный хаос»

Климатологи и синоптики предупреждают: зима 2025-2026 годов в России...
Арестович* разоблачил версию об ударе по зданию кабмина Украины «Искандером»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* усомнился,...
В поезде с «ушлой бабушкой»: история конфликта за нижнюю полку

Вечером она заявила, что уже слишком старенькая, чтобы залезать на верхнюю полку, и потребовала, чтобы «настоящий мужчина» уступил ей место. При этом она не сказала даже слова «пожалуйста».

Обновленный Чкаловский сквер открыли в Рязани

На зеленой зоне заменили старое асфальтовое покрытие дорожек, обустроили новые дорожки на месте «народных троп»
В Рязани почтили память жертв блокадного Ленинграда

В честь павших прозвучал троекратный ружейный залп. Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почетного караула курсантов десантного училища.
Материалы и услуги высокого качества для вашего дома предлагает рязанцам строительная компания «ГЕЛИОС»

Задумали ремонт и уже представляете, каким станет ваш дом или квартира после его завершения? Теперь вам нужно найти специалистов, которые смогут качественно воплотить все ваши идеи в реальность.
Можно ли фотографироваться на кладбище, рассказал священник 

Один проповедник писал, что поминовение умерших — это особенно благодатная почва для суеверий. Они прорастают там, как крапива или бурьян.
В Рязани на улице Новосёлов строится ЖК «Полярная звезда» — место, где сбываются женские мечты

Новый дом строится на улице Новосёлов за сквером в честь генерала Скобелева. В «Полярной звезде» предусмотрено всё, чего хочет современная женщина.
«Ростелеком» приглашает школьников принять участие в онлайн-чемпионате по цифровой грамотности «Изучи интернет»

«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ объявляют о старте...
Учёные нашли связь между длиной пальцев и склонностью к алкоголю

Учёные связывают этот феномен с гормональным фоном. Подобная форма руки указывает на высокий уровень тестостерона
На стадионе «Рязань-Арена» прошла зарядка с чемпионом, участников приветствовал Павел Малков

В «Зарядке с чемпионом – 2025» приняли участие свыше 5000 студентов вузов и колледжей региона, а также школьников, которые поддержали акцию впервые.