Инсайдеры сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский готовит некую «пакость» в ответ на недавние удары ВС РФ. Российское руководство к этому готово. Упреждающие удары уже «трамбуют» Украину, пишет NEWS.ru.

По информации Telegram-канала «Разведчик», который ссылается на собственный источник, Киев планирует масштабный ответ на удар «Геранью» по зданию Кабинета министров. Речь идет о массированной атаке с использованием сотен ракет и беспилотников, которая может стать самой крупной в 2025 году. Источник утверждает, что уже перехвачены переговоры украинского командования, и в приграничные области перебрасываются дополнительные системы российской ПВО.

Киев якобы рассматривает два основных сценария. Первый — атака «роем» беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, чтобы парализовать производство топлива. Второй — комбинированные удары ракетами и дронами по энергосистеме, что может привести к блэкаутам.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале сообщил, что с 8 по 9 сентября российские войска нанесли не менее девяти ударов по военным объектам в Харьковской, Сумской, Херсонской и Одесской областях. По его мнению, эти атаки носят упреждающий характер.

«Видно, что в работу включены и склады, и логистика, и узлы снабжения», — отметил Лебедев, подчеркнув, что удары наносятся сразу по нескольким направлениям. Он считает, что цель этих атак — «удержать ВСУ в состоянии полной неопределенности», чтобы противник не знал, когда ждать следующего мощного залпа.

По мнению инсайдеров, если Зеленский все же «напакостит», его ждет «сокрушительный ответ». Телеграм-канал INSIDER BLACK, ссылаясь на источник, пишет, что в России утвержден резервный сценарий быстрого и жесткого завершения СВО, известный как «План Б». Он включает «точечную ликвидацию ключевых фигур украинского руководства, включая Зеленского», с помощью высокоточного оружия и спецназа.

Официально Минобороны РФ не комментировало эти данные.