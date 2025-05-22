Студия KIONFILM и кинокомпания Team Films совместно с телеканалом НТВ объявили о завершении съёмок нового криминального триллера «Тоннель» (16+). Главную роль в проекте исполнила Елизавета Боярская, также в сериале снялись Сергей Гилев, Даниил Страхов и Таисья Калинина.

Проект выйдет в онлайн-кинотеатре KION, а позже — в эфире телеканала НТВ. Режиссёром сериала выступила Флюза Фархшатова, сценарий написали Анастасия Кузнецова и Роман Жигалов.

Главная героиня — Света Суворова, принципиальная и неподкупная сотрудница российской таможни, работающая в небольшом приграничном городке, где многое решается «по дружбе». Её мир рушится, когда финская мафия похищает мужа. Чтобы спасти его, Свете предстоит нарушить собственные принципы и погрузиться в опасный мир контрабанды. Но готова ли она перейти ту самую черту, которую всегда считала неприемлемой?

Съёмки проходили на почти сорока локациях, включая Санкт-Петербург, Шушары, Токсовский карьер, Неман и Советск.

Для Елизаветы Боярской эта роль стала актёрским вызовом и возможностью кардинального перевоплощения. Финских мафиози сыграли российские театральные актёры, ранее не снимавшиеся в кино, что придало проекту дополнительную аутентичность и помогло избежать шаблонов.

Елизавета Боярская:

«Меня привлекла арка персонажа — интересная, глубокая. Моя героиня — обычная, приземлённая женщина, добросовестный работник таможни. И вдруг в ней пробуждаются совершенно неожиданные качества. Съёмки были сложными — физически и эмоционально, но я люблю, когда роль требует преодоления. Это даёт актёрский азарт. Одна из сцен — ночной бег по заснеженному лесу, съёмка длилась 12 часов, по колено в снегу. Было холодно, но очень захватывающе».

Сергей Гилев:

«До этого снимался только с мужем Лизы Боярской, а теперь — с ней самой. Оказалось, с обоими можно одинаково шутить. Команда была потрясающая — пожалуй, лучшая, с которой я работал. Мы побывали в удивительных местах, но особенно запомнилось озеро под Санкт-Петербургом».

Фото: НТВ