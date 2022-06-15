Завершено расследование уголовного дела в отношении избившего водителя автобуса 25-летнего рязанца

Следователи отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего рязанца, избившего водителя автобуса из хулиганских побуждений.

Напомним, инцидент произошёл в начале апреля. Полицейским от очевидцев поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина избил водителя автобуса №16. На место незамедлительно выехал наряд. Разыскать злоумышленника удалось в кратчайшие сроки – им оказался 25-летний рязанец.

Мужчине предъявили обвинение по ч.2 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, и по ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сейчас хулиган содержится под стражей.