8 C
Рязань
Четверг, 28 апреля, 2022

Суд в Рязани арестовал мужчину, избившего водителя автобуса № 16

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Суд в Рязани арестовал мужчину, избившего водителя автобуса № 16

Александр Ильин

По ходатайству следователей отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани суд арестовал 26-летнего мужчину, подозреваемого в избиении водителя автобуса № 16, сообщает пресс-служба полиции.

- Реклама -

В отношении рязанца продолжается расследование уголовного дела по статье о хулиганстве. Максимальное наказание по ней — 7 лет лишения свободы.

Инцидент случился утром 8 апреля на остановке «Стоматологическая поликлиника» в Дашково-Песочне. Очевидцы рассказали, что молодой человек вытащил из автобуса водителя и начал его избивать. 

Позже УМВД опубликовало видео допроса подозреваемого. В ролике молодой человек рассказал, что в момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru