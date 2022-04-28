Суд в Рязани арестовал мужчину, избившего водителя автобуса № 16

По ходатайству следователей отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани суд арестовал 26-летнего мужчину, подозреваемого в избиении водителя автобуса № 16, сообщает пресс-служба полиции.

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В отношении рязанца продолжается расследование уголовного дела по статье о хулиганстве. Максимальное наказание по ней — 7 лет лишения свободы.

Инцидент случился утром 8 апреля на остановке «Стоматологическая поликлиника» в Дашково-Песочне. Очевидцы рассказали, что молодой человек вытащил из автобуса водителя и начал его избивать.

Позже УМВД опубликовало видео допроса подозреваемого. В ролике молодой человек рассказал, что в момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения.