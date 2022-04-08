Полиция опубликовала фото рязанца, избившего водителя автобуса №16

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области опубликовала фотографию 25-летнего местного жителя, избившего водителя автобуса №16.

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Инцидент случился утром 8 апреля на остановке «Стоматологическая поликлиника» в Дашково-Песочне. Очевидцы рассказали, что молодой человек вытащил из автобуса водителя и начал его избивать.

Вскоре его удалось задержать. Сейчас злоумышленник находится в отделе полиции.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.