Установлена личность рязанца, жестоко избившего водителя автобуса №16. Он задержан

Полицейские установили личность мужчины, избившего утром 8 апреля водителя автобуса №16. Им оказался 25-летний житель Рязани.

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Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области, сообщение о происшествии на остановке «Стоматологическая поликлиника» в Дашково-Песочне поступило в дежурную часть в 8.40. Очевидцы сообщили, что неизвестный вытащил из автобуса водителя и начал его избивать. На место незамедлительно выехали правоохранители. Отыскать злоумышленника удалось в ходе проведения розыскных мероприятий.

В настоящее время рязанец доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее происшествие прокомментировала мэр Рязани Елена Сорокина. Она сообщила, что водитель автобуса находится в больнице, а поступок рязанца назвала бесчеловечным.