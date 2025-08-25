Зарплаты специалистов по дронам выросли на 20% — «Ведомости»

Рынок труда в сфере беспилотной авиации переживает настоящий бум. По данным рекрутинговой компании А.Н.Т., за год зарплаты специалистов по дронам выросли почти на 20%. Об этом пишут «Ведомости».

Анализ проводился по зарплатам в Москве и Санкт-Петербурге в первой половине 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами оказались менеджеры по продажам услуг и разработчики систем автоматического управления.

Менеджеры по продажам в среднем получают 450 000 рублей в месяц, что на 7% больше, чем год назад.

Разработчики систем автоматического управления зарабатывают около 270 000 рублей, а их зарплата выросла на 2%.

Эксперты объясняют, что продажа услуг в сфере беспилотной авиации — это сложный и долгий процесс. Он требует глубокого анализа бизнес-процессов клиента, длительных переговоров и, как следствие, приносит компании большую прибыль.