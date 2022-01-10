Заключенные записали видеообращение к педофилам-убийцам девочки в Костроме

В Сети набирает популярность обращение российских заключенных после трагедии в Костроме, где два педофила изнасиловали и убили пятилетнюю девочку, сообщает Telegram-канал Shot.

Автор ролика пообещал, что злоумышленникам «будет больно» в любой колонии, в которую они попадут.

«Ни одна мразь не останется в живых», – подчеркнул мужчина.

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В подписи в соцсетях говорится: «Мы тоже люди и у нас тоже есть дети».

Ранее сообщалось, что 44-летний Денис Герасимов захотел сделать «подарок» своему 24-летнему сожителю. Убийцы схватили малышку и затащили в подвал дома неподалеку. Затем унесли девочку к себе в логово — комнату в общаге.