Задушивший 18-летнюю девушку в Тверской области перед смертью надругался над ней

Следователи продолжают расследовать уголовное дело по факту убийства 18-летней Вероники Авалян из Тверской области, сообщает ТВТверь.

Ранее тело погибшей нашли в лесу рядом с обочиной дороги «Лихославль — Кузовино». Подозреваемого задержали, им оказался 23-летний житель Лихославля.

Выяснилось, что сначала мужчина выследил девушку на железнодорожной станции, после чего задушил ее. Оказалось, что злоумышленник надругался над ней перед смертью.

Как стало известно, подозреваемый признал причастность к инкриминируемому деянию. Его заключили под стражу в СИЗО.