16.6 C
Рязань
Понедельник, 20 июня, 2022

Задушивший 18-летнюю девушку в Тверской области перед смертью надругался над ней

spot_img
powder

Задушивший 18-летнюю девушку в Тверской области перед смертью надругался над ней

Следователи продолжают расследовать уголовное дело по факту убийства 18-летней Вероники Авалян из Тверской области, сообщает ТВТверь.

Ранее тело погибшей нашли в лесу рядом с обочиной дороги «Лихославль — Кузовино». Подозреваемого задержали, им оказался 23-летний житель Лихославля.

Выяснилось, что сначала мужчина выследил девушку на железнодорожной станции, после чего задушил ее. Оказалось, что злоумышленник надругался над ней перед смертью.

Как стало известно, подозреваемый признал причастность к инкриминируемому деянию. Его заключили под стражу в СИЗО.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7