Задержаны шесть участников конфликта у «Виктории плазы» в центре Рязани

Сотрудники полиции задержали 6 участников конфликта у торгового центра на Первомайском проспекте Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

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7 июля в 23:00 в дежурную часть ОМВД России по Железнодорожному району Рязани поступило сообщение о конфликте между несколькими мужчинами и женщинами возле торгового центра на Первомайском проспекте. На место происшествия оперативно выехал наряд патрульно-постовой службы. Однако к моменту прибытия полиции, по словам очевидцев, участники инцидента разбежались в разные стороны.

Заявлений от участников инцидента в полицию не поступало, также не было сообщений из медицинских учреждений о телесных повреждениях у граждан, находившихся в районе происшествия.

В ходе проверки полицейские установили, что часть участников заварушки покинула город на автомобиле, а другие уехали на электричке в сторону Москвы.

В результате проведённых розыскных мероприятий были установлены и доставлены в ОМВД шесть человек, принимавших участие в конфликте. Все они являются родственниками. Среди них — двое мужчин в возрасте 36 и 20 лет, 26-летняя женщина, а также трое несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет.

В отношении взрослых решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за хулиганские действия в соответствии с законодательством. Все доставленные поставлены на дактилоскопический, фото- и геномный учёт.

Несовершеннолетние, в связи с отсутствием законных представителей, будут временно помещены в Центр содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Рязанской области.