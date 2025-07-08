Полиция проверит информацию о драке цыган в центре Рязани 

Вечером в понедельник, 7 июля, в центре Рязани произошла драка с участием цыган. Об этом сообщалось в телеграм-каналах.
Рязанцы рассказали, что инцидент случился на площади Победы в районе ТЦ «Виктория Плаза».
Позднее появилась информация о массовой драке цыган, во время которой участники бегали с «розочками» из разбитых бутылок.
Правоохранители проводят проверку информации.
Полицейские устанавливают участников инцидента. В сообщении не указывает, что участниками конфликта стали цыгане.
Непонятно, почему свидетели произошедшего не вызвали полицию, а начали снимать видео, чтобы выложить запись в соцсети.
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