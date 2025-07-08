Полиция проверит информацию о драке цыган в центре Рязани 

Вечером в понедельник, 7 июля, в центре Рязани произошла драка с участием цыган. Об этом сообщалось в телеграм-каналах.

Рязанцы рассказали, что инцидент случился на площади Победы в районе ТЦ «Виктория Плаза».

— Цыгане оккупировали «Плазу», орут как ненормальные, шум — жесть, невыносимо, страшно даже мимо пройти девушкам, — цитирует подписчиков телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

Позднее появилась информация о массовой драке цыган, во время которой участники бегали с «розочками» из разбитых бутылок.

Правоохранители проводят проверку информации.

— Сообщений в полицию из медучреждений о доставлении к ним с указанного адреса пострадавших не поступало. Заявлений в полицию от участников и очевидцев инцидента также не было, — говорится в сообщении УМВД Рязанской области.

Полицейские устанавливают участников инцидента. В сообщении не указывает, что участниками конфликта стали цыгане.

Непонятно, почему свидетели произошедшего не вызвали полицию, а начали снимать видео, чтобы выложить запись в соцсети.