Задержанный за убийство блогера-порноактрисы рассказал свою версию случившегося

Убитая в Санкт-Петербурге порноактриса Анастасия Хамловская сошла с ума и сама просила убить её. Об этом заявил 24-летний молодой человек, задержанный по подозрению в убийстве. Подробности сообщает РЕН ТВ.

Предположительно, Анастасия была убита в первых числах августа, труп пролежал в квартире несколько дней. Одна из подруг забеспокоилась отсутствием Хамловской, позвонила её молодому человеку, и он сознался в убийстве.

— Когда оперативники вскрыли дверь квартиры, сразу же обратили внимание на специфический запах. Внутри обнаружили тело с признаками насильственной смерти. Девушка лежала в ванной комнате, на ее шее сотрудники насчитали не меньше шести ножевых ранений, — сообщает РЕН ТВ.

В квартире силовики обнаружили окровавленный матрас и нож. Девушку убили в спальне, после чего перенесли тело в ванную. У кровати остался большой чемодан, не исключено, что убийца собирался расчленить труп.

Хамловская снимала ролики для соцсетей, при этом не стеснялась сниматься в видео для взрослых. Хамловскую в интернете знали под псевдонимом Гришман, не только как блогера, но и как порноактрису.

После смерти в её соцсетях шли конкурсы, собирались деньги. Блоги вёл SMM-специалист.