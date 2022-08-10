Задержанный за убийство блогера-порноактрисы рассказал свою версию случившегося

Убитая в Санкт-Петербурге порноактриса Анастасия Хамловская сошла с ума и сама просила убить её. Об этом заявил 24-летний молодой человек, задержанный по подозрению в убийстве. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Предположительно, Анастасия была убита в первых числах августа, труп пролежал в квартире несколько дней. Одна из подруг забеспокоилась отсутствием Хамловской, позвонила её молодому человеку, и он сознался в убийстве.
В квартире силовики обнаружили окровавленный матрас и нож. Девушку убили в спальне, после чего перенесли тело в ванную. У кровати остался большой чемодан, не исключено, что убийца собирался расчленить труп.
Хамловская снимала ролики для соцсетей, при этом не стеснялась сниматься в видео для взрослых. Хамловскую в интернете знали под псевдонимом Гришман, не только как блогера, но и как порноактрису.
После смерти в её соцсетях шли конкурсы, собирались деньги. Блоги вёл SMM-специалист.