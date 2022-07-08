Задержан педофил, изнасиловавший и утопивший ребёнка

В Мончегорске Мурманской области задержан подозреваемый в убийстве 8-летнего ребёнка, сообщает телеграм-канал SHOT.

По версии следствия, 51-летний мужчина уговорил мальчика открыть дверь квартиры, изнасиловал его, а затем утопил в ванной. Задержанный — водитель в городской больнице, там работает мать мальчика. Мужчина знал, что она будет на смене, и отправился домой к ребёнку.

Папа мальчика умер несколько месяцев назад. Мать долго не могла дозвониться до сына, отпросилась с работы и побежала домой…

Ранее задержанный был судим по весьма разношёрстным статьям: «угон воздушного судна, водного транспорта либо ж.-д. состава», «воспрепятствование деятельности журналистов» и «необоснованное увольнение/отказ в приёме на работу беременной женщины или имеющей детей до трёх лет».