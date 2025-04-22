За сутки в Рязанской области ликвидировано 90 пожаров, пострадал один человек

В Рязанской области за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 90 возгораний. В результате происшествий пострадал один человек, ещё двое были спасены, в том числе ребёнок. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Наибольшее число возгораний — 84 случая — связано с загоранием травы и мусора. Подобные пожары традиционно увеличиваются в весенний период, особенно при нарушении правил пожарной безопасности при сжигании сухой растительности.

Помимо этого, зафиксировано 6 техногенных пожаров. На тушение каждого из них выезжали пожарные расчёты, было задействовано более 30 сотрудников и около 20 единиц техники.

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20 апреля в 20:44 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в деревне Медведево Рыбновского района. Возгорание ликвидировали 5 человек при помощи 3 единиц техники. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В тот же вечер, в 22:52, пожар произошёл в городе Скопин. Сгорела хозяйственная постройка площадью 250 квадратных метров. На месте работали 6 огнеборцев, привлекались 2 единицы техники.

Позднее, в 23:10, в рабочем посёлке Ухолово Ухоловского района произошло возгорание в квартире. В тушении участвовали 8 человек, использовалось 4 пожарных автомобиля. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Пострадал мужчина 1990 года рождения. Кроме того, спасены два человека, в том числе ребёнок.

21 апреля в 11:48 поступило сообщение о пожаре в нежилом доме и хозяйственной постройке в посёлке Заря Сараевского района. На тушение выезжали 7 пожарных и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Строения уничтожены огнём.

В 13:42 в этот же день в посёлке Госплемстанции Рязанского района загорелся дачный дом. Пожарные прибыли оперативно: в ликвидации участвовали 6 человек, использовалось 2 автомобиля. Огонь уничтожил два дачных дома общей площадью 102 квадратных метра.

В 15:04 пожарные выезжали в село Большое Коровино Захаровского района. Сгорели две хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль. Повреждена ещё одна постройка. Площадь пожара составила 93 квадратных метра. На месте работали 4 сотрудника МЧС, задействованы 2 единицы техники.